القبض على عاطلين أثناء سرقتهم مواد بترولية من خط للبترول بمدينة بدر

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة بدر من القبض على عاطلين اثناء سرقتهم مواد بترولية من خط البترول بطريق جنيفة.



تعود الواقعة اثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر بقيادة الرائد محمد عبد المنعم بطريق جنيف الكائن بين طريقي السويس، الاسماعيلية ـ دائرة القسم تلاحظ له توقف سيارة " بدون لوحات معدنية " ماركة اسكانيا يعلوها فنطاس وقيام شخصين بتعبئة مواد بترولية من خط بترول كائن بذات الطريق.



بضبطهما تبين انهما كلا من ممدوح س، 29 سنة،عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا بمجموع احكام بلغت 30 سنة سجن ومطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 576 لسنة 2018م القطامية " سرقة بالإكراه " ( ترجع احداثها لتاريخ 922018م بشأن قيام المتهم بالاشتراك مع اخرين " تم ضبطهم " فى سرقة سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية من الأرز وزنت 65 طن ومبلغ 4000 جنية كرها عن قائدها تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم)،ومحمود ع، 28 سنة،عاطل وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على " بندقية الية،2خزينة وبداخلهما 10 طلقات من ذات العيارة بمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المواد البترولية من خط البترول الكائن بالمنطقة محل الضبط لصالح احد الاشخاص يدعى عودة ـ ومقيم بمنطقة السلام" ولا يعلما باقى بياناته " جارى تحديده وضبطه، واضاف الاول بحيازته للسلاح الناري المضبوط بحيازته بقصد الدفاع.

