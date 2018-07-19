راغب علامة: انتهيت من فيديو كليب "الرقصة المجنونة" مع أهم مطربة نيجيرية

قال الفنان راغب علامة، إنه يستمتع بردود أفعال الجمهور على أغنيته الأحدث "اللي باعنا"، والتي طرحها منذ أيام قليلة.

وأضاف علامة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "السيرك" مع باسم كميل على راديو "إينرجي" أنه يقضي إجازة حاليا لكنه يكره اليخوت لأنه يشعر بأن في سجن لا يستطيع العودة إلى الشاطئ "أنا بحب البحر والرمل والمطاعم والجيت سكي".

وتابع أنه يحب الجبل أيضا "بيتي هنا في الجبل في قمة الروعة والجمال، لو درجة الحرارة في بيروت 40 بتبقى في بيتي على الجبل 25".

وأردف أنه يقضي إجازته في مصر وتونس واليونان وفرنسا وبيروت.

وأشار إلى أن أغاني ألبومه جاهزة ومكتملة إلا أن شركة الإنتاج تفضل طرحها بشكل منفرد "وأنا اللي يهمني الناس تسع الأغاني، وأنا عندي مجموعة رائعة من الأغاني سجلتها باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية".

وأوضح أن أغنيته الجديدة "الرقصة المجنونة"، تصدر قريبا، وهو يغنيها مع أهم مطربة نيجيرية "الكليب بتاعها خلص"، متابعا أنه سيحيي حفلات في شهر أغسطس بالساحل الشمالي في مصر.

واختتم تصريحاته "أنا بموت فيكم يا مصريين".