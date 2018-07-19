مكتبة الحضارة الإسلامية تناقش ندوة بعنوان "اختيار الغذاء الأفضل للأطفال"

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مجموعة من الأشطة بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، وذلك يوم الأحد 22 يوليو الجارى، وتبدأ الفعاليات فى تمام العاشرة صباحا.





حيث تنظم المكتبة تحت إشراف سيد صالح المشرف على المكتبة، ورشة لتدريب الأطفال على عمل"مجلة حائط" يشارك فيها مجموعة من أطفال إدارة السيدة زينب التعليمية والخليفة والمقطم، بهدف إكتشاف مواهبهم الثقافية والفنية والمساهمة فى تنمية قدراتهم.





وتعقد المكتبة ندوة تحت عنوان "اختيار الغذاء الأفضل للأطفال" يشارك فيها عدد من أطفال مدرسة الإمام الشافعي الإبتدائية، ويحاضر فيها متخصصون فى مجال تغذية الطفل، عقب ذلك تنظم ورشة حكي للأطفال عن تاريخ المكتبة، ويصطحب مشرفى المكتبة الأطفال فى جوله أثرية بالمبني وتوزع بعض الجوائز علي الأطفال المشاركين.

يذكر أن مكتبة الحضارة الإسلامية، تقع في سبيل وكُتاب قايتباي بشارع شيخون، الذي يصل بين مدرسة السلطان حسن ومسجد أحمد بن طولون، ويعتبر أحد ملامح القاهرة الإسلامية، وقام بإنشائه السلطان المملوكي الأشرف أبوالنصر قايتباي عام 1479.