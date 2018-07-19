القبض على سيدة و3 رجال احتجزوا محاسب وسرقوا سيارته بمدينة نصر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، من القبض على سيدة و3 رجال احتجزوا محاسب وسرقوا سيارته بسبب خلافات مالبية بينهم بمدينة نصر.



تلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من عبد السلام ع،45 سنة،محاسب بشركة بدائرة القسم بتضرره من كل من احمد ر، 30 سنة،مشرف حركة بذات الشركة عمل المبلغ،واحمد م، وشهرته " احمد المصري "، 37 سنة، وكيل مشروعات بذات الشركة،علي ج، 30 سنة،سائق بذات الشركة لقيام الأول باستدراجه بدعوى إحضار مفاتيح المكتب الخاص به لاستكمال بعض الأعمال بموقع عمل الشركة بالعاصمة الإدارية، فتوجه لمقابلته بمنطقة زهراء مدينة نصر مستقلًا السيارة " ملكه" رقم ب هـ ط 396 ماركة ميتسوبيشي فضي اللون وفور وصوله فوجئ بالمشكو في حقهما الثاني والثالث وقام ثلاثتهم بتهديده بأسلحة بيضاء " مطاوي " كانت بحوزتهم واصطحبوه كرهًا عنه لشقة الأول الكائنة بشارع السلاب ـ دائرة القسم واستولوا علي سيارته وفروا هاربين وعقب ذلك ساوموه علي دفع مبلغ 20 ألف جنية مقابل إعادة السيارة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكابها،وباعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمين تمكن الرائد محمد السيسى معاون المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات وأقوال المجني عليه اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع هبة ش، 22 سنة،بدون عمل وقرر الأول أنه نظرًا لقيام الشركة عمله بوقف صرف الرواتب لبعض العاملين بسبب وجود عجز مالي بموقع عمل الشركة بالعاصمة الإدارية واعتقادهم أن المجنى عليه وراء ذلك فخططوا لخطفه لإجباره علي صرف رواتبهم وتسديد مستحقاتهم المالية طرف الشركة وفي سبيل ذلك تمكن من استدراجه وارتكاب الواقعه.



وبمواجهة الثاني والثالث بأقوال المتهم الأول أيداها وتم بإرشادهم ضبط المتهمه الأخيرة كما تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولي عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الثانى،وتأيدت الواقعة بشهادة أكرم ش، 49 سنة، محاسب بذات الشركةحيث قرر أن المتهم الأول اتصل به وطلب منه إنهاء خلافات مالية بينه وبين المجني عليه وهدده خلاله بخطف الأخير وإلحاق الاذي به وبأسرته.



وبسؤال المجني عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه وسرقة سيارته، وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.