الحقيقة الكاملة لواقعة الفنانة زينة في دبي (فيديو)

تعرضت الفنانة زينة، خلال الفترة الماضية لاتهامات مزيفة من قبل أسرة مصرية خلال تواجدها فى دبى، وذلك من أجل تشويه صورتها أمام الجمهور بشكل مُنظم حيث تم ترويج اقاويل مغلوطة حول اعتدائها على أسرة بالكامل وأيضا طفلة وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

ونفى شاهد الواقعة وهو شاب يدعى "محمد"، كافة الأنباء التى ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بأن الفنانة زينة اعتدت على تلك الأسرة، بل العكس هو الذى حدث تماما.

وأكد الشاهد، أن الواقعة بدأت حينما تطفلت تلك الأسرة على خصوصية الفنانة زينة، واصروا على تصويرها هى وأسرتها داخل أحد المطاعم فى الخفاء دون رغبتها، وحينما أدركت زينة الأمر رفضت أن يتم التقاط صور لها هى وأولادها فى الخفاء مطالبة تلك الأسرة بالخصوصية ولكن قامت تلك الأسرة بالاعتداء المباشر عليها هى وشقيقتها.

وأضاف الشاهد، أن الواقعة لم تحدث فى حمام السباحة كما تردد ولم يتواجد فى محيط الواقعة بالكامل أي من الأطفال، خاصة بعدما زعمت تلك الأسرة أن طفلتهم تعرضت للإصابة، مشيرا إلى أنه تقدم بهذه الشهادة أيضا إلى السلطات المختصة بالتحقيق فى دبى، وأنه حرص على أن تكون مصورة بعدما تم نشر اخبار مغرضة وغير حقيقة حول الواقعة بالكامل.