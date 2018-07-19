عاجل.. وزيرة الصحة تلغي قرار إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات عقب موجة السخرية

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرة هالة زايد، ألغت قرار إذاعة السلام الجمهوري وقسم الأطباء بمستشفيات الجمهورية، وذلك بعد نحو 10 أيام من إصداره، إثر موجة من السخرية والرفض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرأي العام، والتي استنكرت القرار في ظل تردي الخدمة الصحية بمعظم المستشفيات.





وأضافت المصادر، في تصريحات إلى "الفجر"، اليوم الخميس، أن "زايد" كلفت الدكتورة هالة ماسخ، رئيسة قطاع الأقاليم في وزارة الصحة، بإبلاغ المديريات الصحية بإلغاء القرار، بشكل شفهي، دون أي قرار رسمي، حتى لا يُعتبر الأمر "تراجعًا أمام السوشيال الميديا".





وأوضحت أن الوزارة رصدت عدم التزام أي مستشفى سواء في القاهرة الكبرى أو باقي محافظات الجمهورية، بتطبيق القرار منذ إصداره، وحتى توجيه الوزيرة بإلغائه.