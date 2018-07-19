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بدء محاكمة مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس"

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:41 م
بدء محاكمة مرسي وآخرين في التخابر مع حماس
المستشار محمد شيرين فهمي - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
بدأت منذ قليل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، والمخصصة لسماع شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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