وزير الكهرباء يستعرض خطط ومشروعات شركة جنوب القاهرة

يواصل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إجتماعاته الدورية برؤساء شركات التوزيع والنواب وقيادات فرق العمل للوقوف على مستجدات ما تم تنفيذه فى خطط التطوير ودفع بمستوى الأداء إلى أعلى المستويات من الجودة مع الإلتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك، حيث استعرض ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.





وتناول الإجتماع الموقف التنفيذى لكل من الخطة الاستثمارية الممولة بقروض والخطة الاستثمارية الذاتية وما تم تركيبه من مهمات ، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات والضبطية القضائية .





وحول الموقف التنفيذي لكل من الخطة الاستثمارية الممولة بقروض والخطة الاستثمارية الذاتية ، أوضح المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم الإنتهاء من تدوير 605 محول بقدرات مختلفة ، وتم الإنتهاء من تركيب 181كشك معدنى بقدرات مختلفة ، و 423 لوحة جهد متوسط ، و434 لوحة جهد منخفض.





وفيما يتعلق بشبكة الجهد المتوسط تم الإنتهاء من تركيب 709 عامود جهد متوسط، و566 كم موصلات هوائية جهد متوسط ، بالاضافة للإنتهاء من مد 1206 كم كابلات أرضية جهد متوسط.





وحول شبكة الجهد المنخفض ، تم الإنتهاء من تركيب 2623 عامود جهد منخفض، و640 كم موصلات هوائية جهد منخفض، و 482 كم كابلات أرضية جهد منخفض ، كما تم الإنتهاء من تركيب 1542 صندوق جهد منخفض.





وفى إطار الجهود المبذولة لتطوير مستوى الخدمة والنهوض بمستوى الشركة فى مجال خدمة المشتركين وتقديم خدمة افضل وفى زمن قياسى.





أضاف"عفيفى"، أن الشركة قامت بتطبيق نظام الشباك الواحد حيث تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال إستحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد والحصول على الخدمة ، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله ، وقد تم تطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة بعدد (48) إدارة .





وأشار إلى أنه تم تصميم نموذج تقديم طلب الحصول على الخدمة موحد لجميع طلبات توصيل التيار الكهربائى لكافة خدمات الشركة وبيانات التعاقد للمشتركين وتحصيل قيمة جميع تلك الخدمات من نفس الشباك ، فضلا عن ميكنة الإيصالات ذات القيمة وعقد توريد الطاقة الكهربائية والشهادات الإدارية.





وأوضح أنه تم عمل أرشيف إلكتروني لأرشفة جميع المستندات التي يقدمها المشترك والتي يمكن الرجوع اليها في أي وقت والاستفاده منها في استخراج بعض الشهادات الاداريه وهو مرتبط ارتباط وثيق ببرنامج خدمه العملاء،كما تم إنشاء مكتب لخدمة المشتركين بجميع صالات خدمه العملاء بفروع الشركة مخصصة لاستقبال مشاكل وشكاوي المشتركين ومتابعه حلها مع الجهات المختصة وإبلاغ العميل بعد حل المشكلة الخاصة به سواء بالاتصال المباشر او إبلاغ الشكاوي التجارية كما تم ربط البرنامج بمركز تلقي شكاوي الجمهور 121.





وأكد أنه تم إنشاء إدارتين لخدمة المستثمرين واحدة تختص بشبكات الجيزة والأخرى بشبكات القاهرة لخدمة المستثمرين فقط وذلك من خلال إنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع إستثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل جميع الإجراءات وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى.





وأضاف عفيفى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقوم بتوفير احتياجاتها عن طريق شراء المنتج المحلى ، وعن طريق تصنيع المشغولات وتوفير قطع الغيار ذاتياً بالورش الرئيسية بالسبتية البالغ عددها (22) ورشة .





وقد تم تطوير ورش الشركة ـ بمافيها ورش وسائل النقل ـ لتصبح وحدات إنتاجية ، تدر عائداً للشركة بما توفره من قطع غيار للشبكات ، وبعمل عمرات وتجديد السيارات ، وبتصنيع الأثاث الخشبى للمكاتب ، وبتجهيز وتعبئة وإصلاح أجهزة الإطفاء التلقائى المستخدمة فى الأكشاك والموزعات والمخازن ، وسائر المواقع بالشركة ، بالإضافة إلى أعمال الحدادة واللحام لتصنيع مظلات المخازن ، ومظلات السيارات ، وإنشاء الأسوار الحديدية للمواقع المختلفة بالشركة ، وتصنيع اللافتات الإرشادية.





قامت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بإنشاء وتأسيس مركز معلومات Data Centerمجهز بأحدث الأجهزة والطابعات للقيام بإصدار فواتير الكهرباء للمشتركين ذاتياً عن طريق ذلك المركز بدلاً من القيام بطباعتها خارج الشركة وذلك ل حوالى 5.6 مليون مشترك على مستوى الشركة موزعين على عدد (48) إدارة ، كما أنه تم تجهيز مركز إحتياطى Disaster Recovery بالديوان العام يقوم بجميع اعمال مركز الإصدار الرئيسى فى حالة حدوث أى خلل أو ظرف طارىء بالمركز الرئيسى دون فقد أى بيانات للمشتركين حيث يتم نقل جميع البيانات تلقائياً للمركز الإحتياطى





وفى مجال ترشيد الطاقة نجحت الشركة بتركيب عدد 10572 لمبةLED ل76 مسجد ، كما قامت بتقديم الدعم الفنى للجهات الحكومية والخاصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب محطات شمسية أعلى المبانى ودواوين عموم المحافظات تفعيلاً لقرارات مجلس الوزراء.





وتم إعداد خطة وبرنامج زمنى لترشيد إستهلاك الكهرباء بالمبانى والمنشآت التابعة للشركة حيث تم الإنتهاء من التنفيذ فى عدد (95) مبنى من إجمالى (145) مبنى وجارى إستكمال باقى المبانى والموزعات .





كما تم ترشيد الطاقة فى بعض المبانى ( الحكومية والخاصة ) بإجمالى عدد (18) مبنى، وتم تركيب عدد (1456) لمبة موفرة للطاقة الكهربائية وعدد (4210) كابح إلكترونى.





كما أكد على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها .





وشدد على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ.





وأكد وزير الكهرباء على ضرورة الإهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ، مشددا على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.





كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.





وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.















