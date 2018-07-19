من كلية الطب إلى عالم الأضواء والشهرة.. تعرف على السيرة الذاتية للفنان فؤاد خليل

في الذكرى الـ78 لميلاد الفنان الكوميدي فؤاد خليل، والذي ولد 19 يوليو 1940، حيث بدأ مشواره الفني من عمر 11 عام في تكوين عدد من أصدقائه من بينهم الفنان محيي إسماعيل لعمل مسرحيات بسيطة، ثم ظهر لأول مرة على خشبة المسرح عام 1968 في مسرحية "سوق العصر" واستطاع في هذا العمل أن يجذب الأنظار إليه.

بدأ فؤاد خليل رحلته مبكراً مع الفن عندما كان عمره 11 عام، ولكن هذا لم يؤثر على مستواه التعليمي فاستطاع أن يحصل على بكالوريوس طب الأسنان عام 1961.





وظهر "خليل" لأول مرة في مسرحية "سوق العصر" عام 1968 ثم عمل في المسرح والتلفزيون والسينما لسنوات عديدة، وكانت أبرز أعماله.

مسرحية يا أنا يا أنت، راقصة قطاع عام، في بيتنا حسنين، واد عفريت، الدنيا مقلوبة، وشك حلو، رجل مجنون جدًا، والعديد من الأعمال الأخرى.

وتعد آخر أعماله السينمائية التي شارك فيها فيلم "حبك نار، صايع بحر، عايز حقي، حرامية في كي جي تو، جاءنا البيان التالي، الجنتل، الصاغة، رسالة إلى الوالي، الأجندة الحمراء.

وتوقف نشاطه الفني عام 2004، بسبب تمكن المرض منه إذ أصيب بشلل رباعي وجلطة في القلب الأمر الذي منعه من المشاركة في أي عمل، وعانى طويلاً في التنقل بين المستشفيات ثم وافته المنية يوم الاثنين 9 أبريل 2012 عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع طويل مع المرض.