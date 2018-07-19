عاجل.. أخبار السعودية اليوم | القوات البرية تعلن عن وظائف شاغرة

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فتحت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات البرية، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بلائحة المستخدمين وبند الأجور، حيث ترغب بشغلها بكوادر سعودية مؤهلة عبر المسابقة الوظيفية.





وأوضحت الإدارة أن الوظائف متاحة في كلًا من "الرياض، الدمام، جدة، خميس مشيط، المدينة المنورة، تبوك، الطائف، وحفر الباطن".





وأضافت أن التقديم متاحة بدءً من يوم الاثنين الموافق 10/ 11/ 1439هـ، وتنتهي بنهاية يوم الاثنين الموافق 17/ 11/ 1439هـ.





كما أشارت إلى للراغبين بالتقدم على تلك الوظائف، والإطلاع على الشروط المطلوبة زيارة بوابة القبول الإلكتروني للقوات البرية، وللاستفسار الاتصال على الأرقام الآتية: 0114777777 تحويلة 5324-6066.



