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لافروف يؤجل زيارته إلى اليونان بعد خلاف دبلوماسي

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:33 م
لافروف يؤجل زيارته إلى اليونان بعد خلاف دبلوماسي
لافروف
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وكالات
 

ذكرت وكالة تاس للأنباء، أن "توقيت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المقررة لليونان هذا الخريف لم يعد مناسباً".

 

وكانت أثينا قالت الأسبوع الماضي، إنها "طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس ومنعت اثنين آخرين من دخول البلاد لمحاولتهم رشوة مسؤولين وتأجيج الاضطرابات بهدف إحباط اتفاق يسمح لمقدونيا بالانضمام لحلف شمال الأطلسي".

 

ووجهت اليونان الشهر الماضي دعوة للافروف لزيارتها في سبتمبر، لكن العلاقات توترت منذ ذلك الحين بسبب الخلاف الدبلوماسي.

المزيد عن: لافروف زيارة اليونان خلاف دبلوماسي اليونان
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