وزير التجارة: 1,6 مليار دولار صادرات مصر لدول التجمع خلال العام الماضى

أكـد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادى الافـريقى مـن خـلال تعـزيز دور الكيـانـات الاقتصـادية الأفـريقية الإقـليميـة والمضي قدما في عملية الاندماج بينها بشكل يساهم بفاعلية في إزالة القيود الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية وسهولة انتقال رؤوس الأموال وعناصر الانتاج وخلق سوق اقليمي لكافة السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار، خاصة وان تكتل الكوميسا يضم أكثر من300 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الاجمالي 600 مليار دولار.





وقال نصار أن القارة الإفريقية تمتلك الطاقات والقدرات والثروات وأيضا الإرادة السياسية كي تنطلق نحو صنع مستقبل أفضل لشعوب القارة السمراء، وهو الهدف الذى يجب ان تتضافر جهود الدول الاعضاء لتحقيقه حتي تصبح القارة الافريقية قوة فاعلة ومؤثرة اقليميا ودوليا.





تصريحات الوزير جاءت على هامش مشاركته فى فعاليات القمة العشرون للكوميسا المنعقدة بالعاصمة الزامبية لوساكا والتى بدأت أعمالها امس الاربعاء بحضور عدد من رؤساء الدول الافريقية الاعضاء بتجمع الكوميسا .





وأشار الوزير الى ضرورة الاستفادة من التجمعات والتكتلات الأفريقية باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والمستجدات علي الساحة الأفريقية خاصة بعد اطلاق منطقة التجارة الحرة القارية في العاصمة الرواندية كيجالي خلال شهر مارس الماضى .





ولفت نصار إلى أن انضمام مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي )الكوميسا( في يونيو 1998 ، وانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة للكوميسا منذ إنشائها في أكتوبر سنة 2000، قد ساهم فى تحقيق الاستفادة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل من مصر والدول الأخرى أعضاء التجمع، حيث زاد حجم التجارة البينية، فبلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا 154 مليون دولار عام 1998 ، زادت إلى 608 مليون دولار عام 2017 ، فى حين زادت الصادرات المصرية بما فيها الصادرات إلى كل من ليبيا والسودان من 46 مليون دولار عام 1998 إلى1,6 مليار دولار عام 2017.





واوضح ان مصر قامت بضخ استثمارات متزايدة في عدد من الدول أعضاء الكوميسا ، مشيراً فى هذا الاطار الى المؤتمر الناجح الذى عقدته مصر حول الاستثمار في افريقيا خلال شهر ديسمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ ، والذى استهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للدول الافريقية .









وأشار نصار الى انه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل هذا الحدث سنويا، فإن مصر تتطلع الى مشاركة اشقائها الافارقة في منتدى افريقيا القادم ، كما أعرب عن تطلع مصر لاستضافة قمة الكوميسا الثانية والعشرون.





كما قام الوزير بتوجيه الدعوة للدول الاعضاء بالكوميسا للمشاركة في المعرض التجاري الدولي الأفريقي الذى من المقرر ان تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر 2018 ، وذلك بالتعاون مع بنك الاستيراد والتصدير الافريقي، لافتاً إلى أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه حيث يمثل منصة لتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الاعضاء.





ونوه وزير التجارة والصناعة إلى أن تجمع الكوميسا قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً مهما وحيوياً في تطوير آلياته من أجل العمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة ، مشيداً فى هذا الصدد بالجهود التي قامت بها الكوميسا بالتنسيق مع النيباد من أجل العمل على تنفيذ الطريق البرى الذى يربط القاهرة بكيب تاون، والخط الملاحى النهرى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف توفير منفذاً إضافياً لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء فى الكوميسا، وهو المشروع الذى اعلنت مصر التزامها برعايته والقيام بالمتابعة الدقيقة والمباشرة لتنفيذه.











