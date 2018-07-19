وصفات طبيعية لتطويل الشعر القصير.. جربيها

إليكِ عزيزتي مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر القصير، يمكنكِ تجربتها ومنها:-





البيض وزيت الخروع

المكوّنات

بيضة واحدة.

3 ملاعق كبيرة زيت خروع.

1 ملعقة خل صغيرة.

طريقة التّحضير

يتم وضع جميع المكونات في وعاء ويتم خلطهم جيدآ حتي يتم الحصول علي خليط متماسك.

يتم بعد ذلك تدليك فروة الرأس بالخليط الناتج من الخطوة الاولي ويترك علي الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر بالماء البارد.





البصل مع العسل

المكوّنات

ثمَّرة بصل كبيرة.

3 ملاعق كبيرة من العسل

طريقة التّحضير

يتم تقطيع البصلة وتعصر ويستخرج عصيرها ويتم حفظه في علبة محكمة الاغلاق.

يتم وضع عصير البصل علي فروة الرأس مع العسل، ويتم تركها لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر.

تكرر هذه الوصفة يوميآ لمدة 30 يوم للحصول علي نتائج جيدة وفعالة.





زيت الجوجوبا

طريقة التّحضير

يتم تدليك فروة الرّأس بالقليل من زيت الجوجوبا ثم يترك لمدّة 20 دقيقة، ثمَّ يتم غسل الشّعر بعد ذلك.





الزّبادي

طريقة التّحضير

يتم وضع الزّبادي على الشّعر، ثم يتم تركه لمدّة نصف ساعة، ثمَّ بعد ذلك يغسل بالماء الفاتر.





الخردل والزّبادي

المكوّنات

1 ملعقة كبيرة من بودرة الخردل.

1 ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التّحضير

يتم خلط بودرة الخردل مع قليل من الماء، ثم يتم اضافة المكونات الاخري وتخلط جميعها للحصول علي خليط متناسق.

يتم تقسيم الشعر الي اجزاء ثم يوضع الخليط علي تلك الاجزاء وعلي الجذور ايضآ ويتم تغطية الشعر بغطاء الاستحمام ويترك لمدة نص ساعة ثم يغسل بالشامبو والبلسم.