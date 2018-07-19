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تعرف على مسيرة مهاجم الأهلي الجديد "تافاريس" في الموسم الماضي

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:28 م
تعرف على مسيرة مهاجم الأهلي الجديد تافاريس في الموسم الماضي
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أحمد عصام
 
أعلن مسئولي النادي الأهلي السعودي، عن التعاقد مع ديجانيني تافاريس لاعب فريق سانتوس لاجونا المكسيكي السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لمدة 4 مواسم.


وساهم تافاريس في إحراز ثاني أكبر عدد من الأهداف في الدوري المكسيكي الموسم الماضي 2017/2018، حيث سجل 20 هدف، وصنع 4 أهداف.


ويعد اللاعب المكسيكي خطرا كبير، علي المهاجم السوري عمر السومة لاعب الفريق السعودي، وسوف يواجه المدرب أزمة كبيرة في هذا المركز في ظل وجود لاعبان مميزان.


ويسعي النادي الأهلي السعودي في الفوز بلقب الدوري السعودي والعودك لمنصات التتويج، بعد غيابه لمدة موسمين متتاليين، والذي فاز بهما نادي الهلال.


يذكر ان تافاريس لاعب منتخب الرأس الأخضر، لعب في ناديي بنفيكا وأونياو لييرا بالدوري البرتغالي.

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