وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا بالإسكندرية

تفتتح غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، غدًا الجمعة، معرض "ديارنا" للأسر المنتجة الذي يقام بمركز شباب سموحة ويستمر حتى 31 يوليو 2018.





ويقام المعرض على مساحة 300 متر مربع ويشارك فيه 40 عارضا من 8 محافظات هي المنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وسوهاج والإسكندرية ودمياط والقاهرة.





ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا حتى الواحدة من منتصف الليل.





ويضم المعرض منتجات متنوعة من الصدف والنحاس والسجاد والكليم والمفروشات بأنواعها والإكسسوار والعبايات الحريمي والرجالي والملابس القطنية ومكملات الديكور.



