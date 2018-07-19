ضبط 8 خيال وجمال في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة الأثرية.



وأسفرت جهود الحملة التي شارك فيها العميد وليد الشرقاوي رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، اليوم عن ضبط 7 بائع متجول بدون ترخيص، 8 خيال وجمال، 4 حكم جزئي، 7 حكم غرامات، في مجال البحث الجنائي.



وفي مجال المرور تم ضبط 26 حالة سحب متنوع، 7 توك توك، 3 دراجة نارية، 58 نموذج 125، 7 سيارة سيرفيس- 1 تروسيكل، 46 كلبش.



وفي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 74 كرسي، 4 شمسية، 6 غرزة شاي، 2 عربة يد، 33 ترابيزة، 22 إعلان بدون ترخيص، 5 إستاند، 7 ميزان، 2 ثلاجة، 35 قلب شيشة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.



وأكد مدير أمن الجيزة على استمرار حملات إزالة الإشغالات حتى إزالتها تمامًا، وانتشار الخدمات الأمنية بالمنطقة الأثرية، لمنع عودتها مرة أخرى