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"الآثار" تكشف حقيقة السائل الأحمر المكتشف في تابوت الإسكندرية (صور)

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:24 م
الآثار تكشف حقيقة السائل الأحمر المكتشف في تابوت الإسكندرية (صور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
كشف الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن حقيقة السائل الأحمر الذي عُثر عليه داخل تابوت الإسكندرية بعد فتحه.


وأكد الوزيري، أن السائل هو عبارة عن مياه صرف صحي، متراكمة منذ أعوام كثيرة نتيجة لعدم وجود صرف صحي في العقار المجاور للأرض التي عُر عليها بالتابوت، لافتًا إلى أنَّ التابوت ليس للإسكندر الأكبر وهو فقير للغاية وليس به أي لعنة.


وأضاف الوزيري أن التابوت عبارة عن مدفن عائلي يحمل 3 بقايا مومياوات وهياكل عظيمة يرجح أنها تعود لعائلة، كما أنه لا يوجود أي نقوش على التابوت، قائلا: "المقبرة ضعيفة جدا".
"الآثار" تكشف حقيقة السائل الأحمر المكتشف في تابوت الإسكندرية (صور)
"الآثار" تكشف حقيقة السائل الأحمر المكتشف في تابوت الإسكندرية (صور)
"الآثار" تكشف حقيقة السائل الأحمر المكتشف في تابوت الإسكندرية (صور)
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