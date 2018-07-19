إسبانيا: المحكمة العليا تسحب طلب ترحيل رئيس كتالونيا السابق من ألمانيا

رفض القاضى بالمحكمة العليا الإسبانية "بابلو يارينا"، ترحيل رئيس كتالونيا السابق "كارلس بوتشدمون" من ألمانيا، التى أصدرت ضده تهمة إسائة استخدام المال العام فقط، ورفضت اتهامه بالتمرد والتحريض على الانفصال.





وبناءً على ذلك، قرّر يارينا، سحب أمر الاعتقال والترحيل الأوروبى والدولى ضد بوتشدمون وباقى المسؤولين الانفصاليين السابقين، احتجاجاً على موقف الحكومة الألمانية، ولكنه أبقت على اعتقالهم فى حالة دخول إسبانيا، وفقاً لصحيفة "لا بانجوارديا".





كما وصف يارينا، موقف المحكمة الألمانية بعدم الالتزام، بينما رفض الذهاب إلى لوكسمبورج أو محكمة العدل الأوروبية لفضّ النزاع حول بوتشدمون.