زطشي: الإعلان عن خليفة ماجر قريبا

أكد خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، أن المدرب الجديد للمنتخب سيتم تعيينه مطلع أغسطس المقبل على أقصى تقدير.





وقال زطشي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه في مفاوضات متقدمة مع مدربين اثنين ليخلف أحدهما رابح ماجر، المقال من منصبه نهاية يونيو الماضي.





وأضاف: "المدربان المرشحان من أوروبا.. سنعلن عن الاسم الذي وقع عليه الاختيار، نهاية يوليو الحالي أو بداية أغسطس المقبل على أقصى تقدير".





وأكد زطشي أنه تفاوض بالفعل مع البوسني وحيد خليلوزيتش لإعادته إلى تدريب الفريق.





وأوضح: "ستعرفون قريبا إن كان سيعود لتدريب الجزائر أم لا".





وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى تعثر المفاوضات مع خليلوزيتش فيما أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، الذي كان مرشحا بقوة لتدريب "الخضر"، أنه لن يدرب أي منتخب آخر في أفريقيا احتراما للمنتخب المغربي الذي يرتبط معه بعقد حتى 2022 .