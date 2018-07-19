تعرف على مواعيد وديات الاتحاد السعودي خلال معسكر النمسا

أعلن نادي الاتحاد السعودي، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن مواعيد المباريات الثلاث الأولى في برنامج الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم المقبل.









وأوضح الحاسب الرسمي لنادي الاتحاد أنه سيخوض ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر الاعدادي للفريق في النمسا، وذلك في إطار الاستعداد للموسم المقبل تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.









ويخوض نادي الاتحاد السعودي المباراة الودية الأولي أمام كركا السلوفاني يوم 24 يوليو الجاري، ثم الودية الثانية أمام الوحدة الإماراتي يوم 27 من نفس الشهر.









في حين، يختتم نادي الاتحاد مشواره في الوديات التي سيخوضها ضمن معسكر النمسا بمواجهة دبا فجيرة الإماراتي، وذلك يوم 1 أغسطس المقبل.









ويسعى نادي الاتحاد السعودي للوصول إلى منصات التتويج بالبطولات خلال الموسم الجديد وبناءًا على ذلك الهدف فقد تم التعاقد مع مدرب جديد وهو رامون دياز بالإضافة إلى 9 صفقات جديدة نارية من بينهم 6 أجانب أبرزهم كارليتو وفالديفيا البرازيليين.



