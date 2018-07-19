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بوتين: يجب منع زيادة التوتر في الشرق الأوسط بعد انسحاب واشنطن من الصفقة الإيرانية

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:20 م
بوتين: يجب منع زيادة التوتر في الشرق الأوسط بعد انسحاب واشنطن من الصفقة الإيرانية
المفاعل النووي الإيراني
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وكالات
 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من الضروري منع زيادة التوتر في الشرق الأوسط بعد انسحاب واشنطن من الصفقة الإيرانية.

 

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه من الضروري منع زيادة التوترات التي تكون خارجة عن السيطرة في الشرق الأوسط بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة حول إيران.

 

وقال بوتين في كلمته خلال اجتماعه مع السفراء الروس والمندوبين الدائمين لوزارة الخارجية: "هناك مثال، عند إلغاء الاتفاقات التي تم التوصل إليها، أعني انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. هذه الوثيقة تلعب دورا هاما في النظام العالمي لعدم الانتشار (النووي). مهمتنا الآن تتمثل في الحفاظ على هذه الاتفاقية الرئيسية ومنع حدوث زيادة في التوترات الخارجة عن السيطرة في الشرق الأوسط".

 

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