"الشويمي" يكشف أهمية زيارة السيسي إلى السودان في بداية ولايته الثانية
الخميس 19/يوليه/2018 - 02:20 م
هدى عبدالرازق
قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى السودان كأول زيارة خارجية له في ولايته الثانية، تأتي تأكيدًا من الرئيس على حرصه على وجود علاقة وثيقة بين مصر والسودان.
وأشار "الشويمي"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن العلاقة بين البلدين تعد علاقة نسب وجوار، حيث يوجد 5 مليون سوداني يعيشون في مصر، ويعاملون كالمصريين، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر والسودان تمتد إلى كل المجالات.
وأضاف أن ملف سد النهضة من أهم الملفات التي ستكون موجودة على طاولة النقاش بين الرئيسين، وكذلك ملف الأمني ومناقشة سبل التعاون.
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