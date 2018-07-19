20 ألف يورو "بقشيش" من رونالدو لفندق يوناني

ووفقاً لتقارير صادرة عن صحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الجديد ترك العاملين في الفندق اليوناني الفاخر الذي كان يمكث في عطلته في حالة ذهول لدى مغادرته بسبب مبالغ 20000 يورو الذي تركه ك"بقشيش" لهم.





وبعد إقصائه من كأس العالم مع البرتغال التي خسرت من أوروجواي في دور الـ16، استمتع الدون البرتغالي بعطلته في اليونان مع عائلته وأصدقائه.





وكان رونالدو يقيم في فندق ومنتجع فخم وبحسب ما ورد فوجئ بجودة الخدمة ليترك هذا المبلغ قبل مغادرته.





بعد رحيله، سافر رونالدو إلى تورينو للإنضمام إلى يوفنتوس، حيث ألقى أول مؤتمر صحفي له مشيرا إلى أنه كان ممتنا لفرصة اللعب لناد مثل يوفنتوس وهو في الثالثة والثلاثين من العمر.





وبلغت تكلفة انتقال رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس حوالي 105 مليون يورو مع حصول اللاعب على أجر سنوي يصل إلى حوالي 30 مليون يورو.







