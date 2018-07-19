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اليوم.. انطلاق حملة تبرع بالدم لصالح مرضى السرطان بالصعيد

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:18 م
اليوم.. انطلاق حملة تبرع بالدم لصالح مرضى السرطان بالصعيد
سيارة نقل دم
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طاهر الحساني
 
يطلق مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أمراض السرطان بالصعيد، اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى.

وأوضحت إدارة المستشفى، خلال بيان لها، أنه من المقرر انطلاق الحملة ء، في السادسة من مساء اليوم، بميدان صلاح الدين، وسط الأقصر، من خلال سيارة مجهزة لسحب العينات، بالإضافة إلى تضمنها أحدث أجهزة التحليل، وطاقم أطباء وتمريض بالمعمل الخاص بالمستشفى.

وأكدت أن الحملة تأتي لصالح التربع بالدم، لصالح مرضى السرطان الذين يفدون إليها من محافظات الصعيد.
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