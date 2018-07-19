الإعلان عن نسخة محدثة من زجاج Gorilla Glass لحماية الهواتف المحمولة

أعلنت شركة Corning المُصنعة لزجاج الحماية Gorilla Glass المستخدم في الهواتف المحمولة، عن أحدث نشخة من الزجاج لحماية الأجهزة الإلكترونية ويطلق عليها Gorilla Glass 6، وهذا وفقًا لما نشرته الشركة.





كما أن مهندسي الشركة استطاعوا تطوير زجاج مختلف بتقنيات أفضل لزيادة كفاءة المقاومة ضد الكسر وحماية الأجهزة، حيث أنهم استطاعوا تطوير خصائص الزجاج المستخدم للتعامل مع الصدمات بشكل أفضل، وهو ما جعله مقاوم بشكل مضاعف لما كان عليه Gorilla Glass 5.





وقالت الشركة بأن الزجاج يستطيع الصمود عند السقوط لنحو 15 مرة من مسافة متر قبل أن ينكسر، وذلك ضعف عدد مرات السقوط التي تتحملها النسخة السابقة.





وبحسب الشركة، فإن متوسط سقوط الهواتف من المستخدمين خلال العام هو 7 مرات وأكثر من 50% منها تأتي من مسافة أقل من متر.



