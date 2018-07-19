تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين في "اقتحام الحدود" لـ 5 اغسطس

أجلت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة محمد مرسي و آخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 5 أغسطس المقبل وذلك للقرار السابق ولطلب الدفاع المضبوط حديثًا بالإطلاع و الإستعداد.





وصرحت المحكمة للمتهم السيد حسن شهاب بعمل توكيل خاص لزوجته لصرف المعاش من بنك فيصل الإسلامي.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.





وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.



