"الأسد" يستعيد الحدود مع الاحتلال الإسرائيلى بعد استسلام المعارضة

ذكرت مصادر لطرفى النزاع فى سوريا، اليوم أنّ الرئيس السورى بشار الأسد سيستعيد السيطرة على الجولان غير المحتل على الحدود مع إسرئيل، بعد استسلام المعارضة بالمنطقة.

ووافقت المعارضة فى محافظة القنيطرة على الحدود مع الجولان المحتل من قبل إسرائيل، على قبول الممر الآمن إلى محافظة إدلب التى يسيطر عليها المتمردون فى شمال غرب البلاد.





ووفقاً لصحيفة "هاآرتس" العبرية، أنّ الاتفاق الاتفاق ينص على "عودة الجيش السوري ، ممثلاً في الكتيبتين 90 و 61 ، إلى المواقع التي كان عليها قبل عام 2011.

وتتضمن نسخة من الاتفاق الذى نشرته وكالة رويترز، حكما يقضي بأن تصطحب الشرطة العسكرية الروسية نفس لواء الجيش السورى إلى خط وقف إطلاق النار والمنطقة منزوعة السلاح، وفقا لاتفاق 1974.

وتأسست منطقة الجولان هضبة منزوعة السلاح في عام 1974 بعد حرب 1973.