يوفنتوس يحصل على إيردادات هائلة من بيع قميص رونالدو

أدي وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلي نادي يوفنتوس الإيطالي، لإحداث ثورة كبيرة في مدينة تورينو، على مستوي بيع قمصان الدون البرتغالي.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن مشجعي نادي يوفنتوس اكتسحوا محلات النادي في كافة الأرجاء للحصول على قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو.





واشارت الصحيفة، إلي إنه في 24 ساعة فقط باع نادي يوفنتوس أكثر من نصف مليون قميص للبرتغالي رونالدو، وتحديداً 520 ألف قميص يحمل الرقم الـ"7" لرونالدو.





وأكدت الصحيفة، على أن يوفنتوس جمع إجمالي إيردادات من بيع قميص رونالدو 67 مليون يوور، واقترب النادي من الحصول على مبلغ الـ100 مليون والذي دفعها لريال مدريد لضم اللاعب في الأيام الماضية.