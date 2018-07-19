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تعرف على موعد طرح فيلم براد بيت وليو ناردو دي كابريو

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:39 م
تعرف على موعد طرح فيلم براد بيت وليو ناردو دي كابريو
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الفجر الفني
 

حددت شركة "سوني" المنتجة لفيلم "Once Upon a Time in Hollywood" الذي يقوم ببطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، يوم يوليو من عام 2019 موعدًا جديدًا لطرح العمل في الصالات السينمائية العالمية وذلك بعد أن كان مقررًا عرضه يوم 9 أغسطس من نفس السنة.

وأشارت مصادر من داخل الاستديو أن تاريخ إصدار الفيلم تم تحديده لأسباب تجارية، حيث أن طرحه في أواخر يوليو يعطيه فترة أطول للعرض في الصالات السينمائية خلال موسم الصيف.


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