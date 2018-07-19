نحو نصف مليون محتجز ومفصول من وظيفته فى تركيا منذ محاولة الانقلاب

كشف تقريراً تركيا، عن صحيفة "تركيش مينيت" اليوم أنّه تم فصل 134144 شخصًا من وظائفهم، واعتقال 228،137 أخرين خلال عامين منذ فرض حالة الطوارئ المعلنة بعد 5 أيام من محاولة الانقلاب الفاشل فى 15 يوليو 2016.





ويأتى هذا التقرير بعد يوم من إلغاء حالة الطواريء أمس الأربعاء، بعد وعد الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال حملته الانتخابية الأخيرة.





كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التى تديرها الدولة، أنّه تم رفع 283 قضية جنائية مرتبطة بمحاولة الانقلاب، حيث تم البتّ فى 106 منها حتى 23 مارس 2018، وحصل 805 متهم بالسجن، منهم 592 حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

ووفقاً للتقرير، صدر 32 قراراً لحالة الطوارئ خلال هذين العامين أعاد 3991 شخصاً إلى وظائفهم.

كما تم التحقيق مع 45،415 من حسابات وسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ إجراء قانونى ضد 17،089 مستخدم لوسائل الإعلام الاجتماعية بتهم تتضمن الدعاية لمنظمة إرهابية ومدحها، والإعلان علانية عن العلاقات مع المنظمات الإرهابية، وتحريض الجمهور على العداء والكراهية وإهانة مسؤولى والحضّ على الكراهية.

ووفقًا لوزارة الداخلية التركية، أنّه تم احتجاز 845 شخصًا انتقدوا عملية "غصن الزيتون" التى أطلقتها تركيا فى عفرين شمال سوريا، العام الماضى.

كما تم إغلاق 2،271 مؤسسة تعليمية خاصة، وإلغاء تراخيص 21،860 من المديرين التنفيذيين والمعلمين والمدرسين والمدربين المتخصصين وغيرهم من الموظفين، كما تم إصدار أنظمة لمنع الأشخاص المعنيين من الحصول على تراخيص للعمل فى المؤسسات التعليمية الخاصة.

كما تمّ إغلاق 47 مركزاً طبياً خاصاً، و 174 مؤسسة إعلامية، و 1414 منظمة ورابطة غير حكومية،و 145 مؤسسة 15 جامعة، و 19 نقابة.