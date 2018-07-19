مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم، من مجلس النواب مشروع قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.



وفور وروده تم تشكيل لجنة بمعرفة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس القسم لإجراء أعمال المراجعة المطلوبة على وجه السرعة وعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها، وذلك تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره.



وأشار المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة ينظر العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون السجل العيني، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة نظام العاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

