صحيفة أرجنتينية تكشف حقيقة رحيل رامون دياز عن الاتحاد

أصبح رامون دياز، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، حديث جماهير العميد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة حول إمكانية قيادته للمنتخب الأرجنتيني وتركه لنادي الاتحد قب شهر من المواجهة المرتقبة المقبلة أمام الهلال.









وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية الشهيرة، حقيقة التصريحات المتداولة عن رحيل رامون دياز عن تدريب نادي الاتحاد السعودي وعرض نفسه على ماكري رئيس الاتحاد الأرجنتيني من أجل تولي منصب مدرب التانجو خلفًا لخورخي سامباولي.









وأوضحت الصحيفة الأرجنتينية أن دياز لم يعبر صراحة عن رغبته في تولي القيادة الفنية لمنتخب الأرجنتين، وذلك في حديثه الأخير مع وسائل الإعلام.









وقالت الصحيفة أن دياز تحدث عن أنه ليس مرشحًا لتدريب الأرجنتين ولكنه متخصص بإعادة بناء الفرق للفوز بالبطولات كما فعل في الأندية التي تولى تدريبها مثل سان لورينزو وريفر بليت والهلال السعودي.





وفي نفس السياق؛ أكد فواز الشريف المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد السعودي، أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز مرتبط بعقد مع نادي الاتحاد وعليه شرط جزائي مجزي والأمنيات حق للجميع.



