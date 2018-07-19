منحة من الجامعة الألمانية لأوائل الثانوية العامة بدمياط

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، فتح باب التقديم للقبول في المنح الدراسية بالجامعة الألمانية بالقاهرة "GUC"، بداية من رسوم التقدم للقبول وحتى الحصول على درجة البكالوريوس، لأوائل الثانوية العامة بمحافظة دمياط في إحدى تخصصات الجامعة وهي "كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام وكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات وكلية تكنولوجيا الإدارة وكلية العلوم التطبيقية والفنون "برامج التصميم" وكلية الهندسة وعلوم المواد "برنامج الهندسة المدنية" وبرنامج الهندسة المعمارية وكلية الحقوق والدراسات القانونية".



وأضاف في تصريحات له، يشترط للحصول على المنحة أن يكون الطالب مصرى الجنسية فى إحدى المدارس المصريه الحكومية وألا يكون منقولا أو حاصلا على الثانوية العامة فى سنوات سابقة وان يكون متميزا أكاديميا ومن بين العشرة الأوائل على مستوى محافظته، على أن يكون يوم 30 يوليو 2018 آخر موعد للتقديم بمكتب القبول بالجامعة.

