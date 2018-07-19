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روما يقترب من التعاقد مع بديل أليسون

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:50 م
روما يقترب من التعاقد مع بديل أليسون
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مني العوضي
 

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن وكيل الحارس السويدي روبن أولسن متواجد حاليًا في روما من أجل إتمام التعاقد ليكون بديلًا للحارس أليسون بيكر الذي انتقل للعب في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" أن هناك ثلاث حراس مرشحين بقوة لتعويض أليسون بيكر، وهم ألفونس أريولا وجيسبر سيليسن وأولسن.

ووافق نادي روما على بيع حارسه البرازيلي أليسون بيكر لنادي ليفربول مقابل 75 مليون يورو. ويحاول الإيطاليون حاليًا التعاقد مع حارس استثنائي لتعويض رحيل بيكر.

المزيد عن: ليفربول روما اليسون بيكر إليسون
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