عمال محاجر.. التفاصيل الكاملة لمصرع وإصابة 40 شخص في المنيا





استيقظ الشعب المصري، صباح اليوم الخميس، على أنباء، وقوع حادث خطير، تسبب في مصرع 12 شخصًا وإصابة 28 آخرين، نتيجة اصطدام سيارة نقل بمنزل، واختلال عجلة القيادة بيد سائقها، لتتابع وزيرة الصحة الحادث بنفسها، وتوجه برعاية المصابين.

الحادث

البداية، حينما تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى بورود إشارة من عمليات النجدة، تفيد وقوع حادث مروري بطريق قرية الشرفا المؤدى للمنيا الجديدة والصحراوي الشرقى.

إسعاف المصابين

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث الجنائية، عقب إخطار غرفة عمليات النجدة، ودفعت بـ 18 سيارة إسعاف، وتبين بالفحص الأولى أن سيارة نقل بمقطورة محمله بالأسمنت اصطدمت بمنزل مكون من طابقين يضم الطابق الأول كافتيريا ومطعم، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وفشله في السيطرة عليها، ونتج عن ذلك مصرع 12 شخصا وإصابة 28 معظمهم من عمال المحاجر.

انتقال الضحايا

وعلى الفور، تم نقل جثث الضحايا لمشرحة مستشفى الحميات والمنيا العام، والمصابين لمستشفى التأمين الصحي.

الضحايا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ربع نقل على طريق قرية الشرفاء بمحافظة المنيا إلى 12 حالة وفاة ووصل عدد المصابين لـ28 مصابا معظمهم من عمال المحاجر، وتبين أن السيارة النقل كانت محملة بالأسمنت واصطدمت بعد تصادمها بالسيارة الربع نقل بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا ومطعم، وذلك بقرية الشرفاء المؤدى للمنيا الجديدة والطريق الصحراوى الشرقى.

وزيرة الصحة تتابع الحادث

وزارة الصحة والسكان، أعلنت وفاة 12 مواطنًا وإصابة 28 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسمنت اصطدمت بسيارة ميكروباص ومنزل وكافتيريا بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل قرية الشرفا مركز المنيا.

وقالت وزازة الصحة إن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة وجهت وكيلة وزارة الصحة بالمنيا الدكتورة أمنية رجب، بتوفير كافة سبل الرعاية للمصابين، حيث قامت الأخيرة بزيارة المصابين بالمستشفيات للاطمئنان عليهم، مشيرة إلى أن وزيرة الصحة أجرت اتصالاً هاتفياً مع عميد كليه الطب جامعة المنيا للتنسيق لاستقبال أى حالات تتطلب تدخلات جراحية دقيقة.

مستشفيات تعالج المصابين

وأشار خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 18 سيارة إسعاف مجهزة، حيث تم نقل حالات الوفاة 4 إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا، و6 بمشرحة المنيا العام، و2 بمشرحة مستشفى التأمين الصحي، لافتاً إلى أن 3 من المصابين تلقوا العلاج بمستشفى المنيا للتأمين الصحي وخرجوا خروج تحسن، فيما يتبقى 19 مصاب بنفس المستشفى، كما تم نقل 4 من المصابين إلى مستشفى المنيا العام، و2 إلى مستشفى جامعة المنيا.

الحالة الصحية

ولفت إلى أن الإصابات تراوحت مابين اشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالمخ، والبطن، وكسور بالحوض والضلوع والقدم، وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، وحالتهم الصحية جميعًا من بسيطة إلى متوسطة، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.



