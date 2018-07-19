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حبس أمين شرطة متهم في مقتل موظف بكمين أمني بالغردقة

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:45 م
حبس أمين شرطة متهم في مقتل موظف بكمين أمني بالغردقة
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محمد طه
 
قررت نيابة الغردقة ظهر اليوم الخميس حبس أمين شرطة يعمل بالإدارة العامة للمرور بالقاهرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لتسببه في مقتل موظف بغرفة شركات السياحة، وإصابة أمين شرطة صدمهما بسيارته بكمين أمني بالغردقة، وذلك بعد فقده السيطرة على عجلة القيادة خلال عودته بعد قضاء إجازته مع أسرته بالغردقة.

كان موظف بغرفة شركات السياحة والسفر بالغردقة قد لقي مصرعه وأصيب أمين شرطة بإصابات متفرقة في حادث اقتحام سيارة ملاكي كان يقودها أمين شرطة لكمين منطقة الأحياء بطريق «الغردقة -رأس غارب»، وتم إلقاء القبض على أمين الشرطة قائد السيارة الملاكي، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر، قد تلقت إخطارًا من القوة الأمنية بكمين طريق "الغردقة- رأس غارب"، أنه أثناء تواجد موظف غرفة شركات السياحة وأمين شرطة تابع لشرطة السياحة بكمين منطقة الأحياء للتفتيش على تصاريح الأتوبيسات السياحية المشاركة في رحلات اليوم الواحد المغادرة من الغردقة للقاهرة فوجئوا بسيارة ملاكي مسرعة تقتحم الكمين والحواجز الحديدية وتصطدم بموظف غرفة شركات السياحة وأمين الشرطة، مما أسفر عن مصرع الموظف وإصابة أمين الشرطة بإصابات متفرقة وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث والتي تبين أن قائدها أمين شرطة فقد السيطرة على السيارة قبل أمتار من دخوله الكمين واصطدم بسيارة شرطة، فيما أصيب أطفال وزوجة أمين الشرطة المتسبب في الحادث وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج، وتبين أن الموظف المتوفي يدعى علاء محمد، ٣٩ عام من مواطني مدينة الغردقة.

وقررت النيابة ندب مهندس فني من المرور لبيان الحالة الفنية للسيارة المتسببة في الحادث وطلب تحريات المباحث وسماع أقوال شهود الواقعة والتصريح بدفن جثة موظف غرفة شركات السياحة.
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