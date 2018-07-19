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تعرف على خطوات حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:44 م
تعرف على خطوات حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة
هاني يونس
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هدى عبدالرازق
 
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم بالأمس، تسجيل بيانات راغبي حجز الوحدات السكنية للعاصمة الإدارية، وذلك حتى 31 يوليو، مع دفع مقدم الحجز.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الخميس، إلى أن من دفع مقدم الحجز، وسجل بياناته سيقوم باختيار الوحدة السكنية، وذلك بأسبقية الحجز يوم 12 أغسطس المقبل، في العاشرة صباحًا على الموقع الإليكتروني.
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