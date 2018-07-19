باسم علي ينتظم في تدريبات الأهلي

ينتظم باسم علي؛ الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم الخميس بعد تعافيه من الإصابة في الركبة.





وكان اللاعب قد خاض برنامجا تأهيليا منذ تواجد الفريق في معسكر كرواتيا الأخير؛ للتخلص من الإصابة في الركبة تلك التي تعرض لها في اليوم الأول بمعسكر الفريق الخارجي.





يذكر أن اللاعب نفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي خلال الأيام الناصية، وأعلن الجهاز الطبي عودته للتدريبات في المران الأول الذي يعقب مباراة تاونشيب بطل بوتسوانا التي أقيمت أمس الأول الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.