فحص طبي جديد لـ"أحمد قطب" في الأهلي





يخضع أحمد قطب؛ لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد خلال الأيام القادمة للاطمئنان على سير برنامج العلاج الطبيعي بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بقطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة في بطولة إفريقيا.





ويرغب الجهاز الطبي للفريق في التأكد من اجتياز اللاعب لفترات التأهيل بدون أي معوقات في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي.





ويؤدي قطب جلسات علاج طبيعي مع تقويات للعضلات والأربطة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.