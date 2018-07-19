ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فحص طبي جديد لـ"أحمد قطب" في الأهلي

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:38 م
فحص طبي جديد لـأحمد قطب في الأهلي
طباعة
علي نبوي
 

يخضع أحمد قطب؛ لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد خلال الأيام القادمة للاطمئنان على سير برنامج العلاج الطبيعي بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بقطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة في بطولة إفريقيا.

ويرغب الجهاز الطبي للفريق في التأكد من اجتياز اللاعب لفترات التأهيل بدون أي معوقات في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي.

ويؤدي قطب جلسات علاج طبيعي مع تقويات للعضلات والأربطة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
كلوب أمريكا - المكسيك
x
04:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
بلاكبيرن روفرز - إنجلترا
x
20:45
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/19/2018 1:20:23 PM