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عاجل.. ظهور "مياه" حمراء اللون داخل التابوت المكتشف بالإسكندرية (فيديو)

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:39 م
عاجل.. ظهور مياه حمراء اللون داخل التابوت المكتشف بالإسكندرية (فيديو)
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محمد رجب - دينا حسن
 
عثرت البعثة المتواجدة من الأثار في موقع التابوت المكتشف بمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، على مياه حمراء اللون، وذلك عقب قيامهم بفتح التابوت الذي تم اكتشافه أسفل العقار الكائن فى 8 شارع الكرملي بمنطقة سيدي جابر.

وقاكت اللجنة بأخذ عينة من المياه من داخل التابوت تمهيدًا لتحليلها ومعرفة نوعيتها، كما دفعت المنطقة الشمالية العسكرية بمعدات لشفط المياه.

كان تفقد الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأربعاء، وبصحبته فنيين وخبراء للآثار، موقع التابوت الأثري الذي تم اكتشافه أسفل العقار الكائن فى 8 شارع الكرملي بمنطقة سيدي جابر، أثناء الحفر ووضع المجسات، وذلك لأخذ التصريح لبناء عقار والحصول على موافقة منطقة آثار الإسكندرية، وذلك تمهيدا لفتحه.
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