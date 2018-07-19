بعد هاشتاج "طرد دياز".. هل يرحل رامون دياز عن تدريب الاتحاد السعودي؟

دشنت جماهير نادي الاتحاد السعودي هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل عنوان؛ "طرد دياز مطلب اتحادي" وذلك اعتراضًا على التصريحات الأخيرة المتداولة عن عرض نفسه على الاتحاد الأرجنتيني لتدريب منتخب التانجو.





وقالت قناة "Canal" الأرجنتينية أن رامون دياز اتصل برئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري لمدة 10 دقائق وخلالهم عرض خدماته لتدريب المنتخب وتسهيل ذلك بالتواصل مع اتحاد كرة القدم.





ويفكر دياز بشكل جدي في تدريب الأرجنتين كما أنه وعد ماكري خلال اتصاله به أنه لن يخرج من قطر إلا وحاملاً كأس العالم 2022 بالإضافة لأداء مميز يعبر عن التانجو.





وكانت التصريحات المتداولة للمدرب الأرجنتيني عبر قناة "TYC" هي التي أشعلت غضب الجمهور حيثُ قال دياز: "أنا الشخص المناسب للخروج من هذه المرحله السيئه للمنتخب، الأررجنتين تحتاج إلى تغيير في الاستراتيجية".





وتابع مدرب الاتحاد السعودي خلال حديثه لقناة "TYC": "أنا متخصص في اعادة بناء الفرق، حياتي هي كرة القدم ومشكلة المنتخب الحاليه ليست سهلة، المدرب هو من يختار الاستراتيجية واللاعبين ويجب عدم وضع اللاعبين تحت الضغط عند تمثيل الارجنتين".





وظهر المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد السعودي "فواز الشريف" عبر حسابه الرسمي على تويتر، نافيًا الأنباء التي ترددت بشأن رحيل رامون دياز عن العميد من أجل تدريب الأرجنتين.





وغرد "فواز الشريف" عبر حسابه على تويتر: "هذا الوسم ليس اتحاديا "طرد_دياز_مطلب_اتحادي"، الرجاء من الاتحاديين المشاركة في هذا وتبادل النقاش سويا وغدا سننشر لكم مشروع الاتحاد في 100 يوم فقط ونسمع الاّراء والاقتراحات".





وقال في تغريدة أخرى: "هذا العنوان ازعج الكثير بل أن جهودهم وعملهم لم تكن في مستوى العميد فبالامس كان الحديث عن العماده واليوم الحديث عن المدرب،

الاعلام الارجنتيني منذ خروج منتخبه من المونديال لا حديث لهم الا خورخي سامباولي وبديله واستضافوا 6 مدربين حتى الان منهم دياز".





وجدير بالذكر فأن نادي الاتحاد السعودي قد تعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز خلال شهر مايو الماضي خلفًا للمدرب التشيلي سييرا، ويسعى العميد لبدء موسم قوي والعودة مرة أخرى لمنصات التتويج تحت قيادة الأرجنتيني العملاق.





وكان نادي الاتحاد السعودي قد أعلن عن تعاقده مع عدد من الصفقات كان آخرهم تياجو كارليتو المدافع البرازيلي ليصل عدد المحترفين الأجانب في قائمة الاتحاد للموسم الجديد 8 أجانب.



