الأمين العام لاتحاد العمال: مصر شهدت مشروعات عملاقة في عهد السيسي ‎

أكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية المؤتمر الثالث للاتحاد الدولي لعمال المعادن والمناجم، موضحًا أنه تحدي كبير لصناعة الحديد والصلب والمعادن في العالم.

وجاء ذلك خلال، المؤتمر الثالث للإتحاد الدولي للمعادن والمناجم، المنعقد في القاهرة في الفترة من 19 وحتى 21 يوليو 2018، تحت عنوان "الأفاق المستقبلية لصناعة الصلب في ظل وحدة العمل والمقاومة والنضال ضد الإمبريالية"، والذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية في مصر، بحضور ممثلين عن نقابات 18 دولة، وممثلين عن الاتحاد العالمي للنقابات.





وشدد على تطوير صناعة الحديد والصلب والمعادن في مصر والعالم بحانب الحفاظ علي عمالنا ورفض فكرة البيع والخصخصة، مشيرًا إلى أن الدولة شهدت تقدم كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إنشاء مشروعات عملاقة وبنية تحتية ضخمة موضحًا بأن اقتصادنا يسير بشكل جيد.



