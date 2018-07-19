"تموين المنيا": وصول 5380 بطاقة ذكية وبدء تسليمها للمواطنين

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية استلمت عدد 5380 بطاقة تموينية ذكية بعد إعادة طباعتها من البطاقات التالفة والمفقودة وجاري حاليًا فرزها وتسليمها لمديري الإدارات تمهيدًا لتسليمها لمكاتب التموين ضمانًا لوصولها للمواطنين.





وأضاف وكيل الوزارة، أنه على المواطن بعد استلام بطاقته التموينية أن يقوم بإرسال رسالة على الرقم 91237 والمخصص من قبل الوزارة لتفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقـم السري على الهاتف المحمول الخـاص بالمواطن والذي تم تسجيله سابقا وقت تقديـم الطلب، وذلك تيسيرًا على الموطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبر رسائل الموبايل القصيرة.



