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كيفية إعداد عجينة البيتزا؟

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:36 ص
كيفية إعداد عجينة البيتزا؟
عجينة البيتزا
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المقادير
- الخميرة الفورية : 3 ملاعق صغيرة 
- سكر : 2 ملعقة كبيرة 
- زيت الزيتون : ربع كوب 
- ملح : 2 ملعقة صغيرة 
- طحين : 4 اكواب 
- ماء دافئ : كوب ونصف 

طريقة التحضير
1. ضعي الماء الدافئ في وعاء كبير وأضيفي الخميرة الفورية واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تفور.

2. أضيفي السكر والزيت والملح لخليط الخميرة والماء.

3. أضيفي الطحين وحركي حتى تصبح عجينة متلاصقة، ثم اعجني باليد أو بالعجانة حتى تتماسك العجينة.

4. انقلي العجين لوعاء مدهون بالزيت وغطي الوعاء بورق البلاستيك واتركيها في مكان دافئ مدة ساعة حتى تتخمر.

5. اقلبي العجين في الوعاء خلال ساعة التخمير.

6. بعد أن تتخمر العجين يمكنك بدء العمل بها ومدها وحشوها بحشوة البيتزا المفضلة.
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