"أليسون" يخضع للفحص الطبي تمهيدا للتوقيع لـ"ليفربول"





يخضع الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق روما الإيطالي، للفحص الطبي في ليفربول تمهيدا للتوقيع رسميا على عقود انضمامه للريدز خلال فترة الانتقالات الحالية.





وكان "أليسون" قد وصل مساء أمس الأربعاء إلى إنجلترا من أجل الانضمام إلى الريدز، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.





وذكرت صحيفة "ليفربول إيكر" البريطانية أن الناديين اتفقا على انتقال الحارس صاحب الـ"25" عامًا إلى الأنفيلد مقابل 75 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.





وأوضحت الصحيفة أن "أليسون" سيوقع على عقدًا مدته ست سنوات؛ بالإضافة إلى أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الريدز حول راتبه السنوي.



