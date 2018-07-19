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شاهدي.. تشكيلات الأزياء الراقية التي عرضت مؤخرا في باريس

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:28 ص
شاهدي.. تشكيلات الأزياء الراقية التي عرضت مؤخرا في باريس
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شهدت باريس مؤخرا العديد من عروض الأزياء الراقية خلال أسبوع باريس للموضة، وهي العروض التي وصفت بأوج موسم الموضة لهذا العام، حيث تقدم دور الأزياء كل ما لديها من أفكار بدون حدود، وحيث يخرج المصممون كل ما بداخلهم من إبداع وجنون.

وجاءت تشكيلة الأزياء الراقية التي قدمتها دار فيندي لتكون بمثابة الاحتفاء بأي شيء ممكن، مضيفة بذلك تميزًا آخر لإبداع كارل لاغرفيلد، باستخدام قدر كبير من الفرو.

أما المصممة الصينية، جيو بي، فاستلهمت أفكار تشكيلتها من الخطوط الهندسية للأقواس، الدعامات والأبراج، وجاءت كثير من تصميماتها ثرية التطريزات والعناصر ثلاثية الأبعاد، لتبدو كل القطع في الأخير مميزة الشكل وذات طابع جريء.

أما المصمم زهير مراد فاستلهم أفكار تشكيلته التي خصصها لموسم الخريف من روسيا الإمبراطورية، واستعان باللون الداكن كخلفية لإبراز التطريزات واهتم بتقديم الزخارف الزهرية وزخارف الأرابيسك بألوان البرونز، الذهب والفضة، بعضها بملمس ذي طابع عسكري، وينتظر معرفة ردة فعل الجمهور لتقييم الأفكار والأشكال.
شاهدي.. تشكيلات الأزياء الراقية التي عرضت مؤخرا في باريس
شاهدي.. تشكيلات الأزياء الراقية التي عرضت مؤخرا في باريس
شاهدي.. تشكيلات الأزياء الراقية التي عرضت مؤخرا في باريس
شاهدي.. تشكيلات الأزياء الراقية التي عرضت مؤخرا في باريس
شاهدي.. تشكيلات الأزياء الراقية التي عرضت مؤخرا في باريس
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