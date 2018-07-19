وزير التعليم العالي يكشف أهمية المؤتمر الدولي الثالث للمعارض (فيديو)

قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن المؤتمر الدولي الثالث بالهيئة العامة للمعارض تنظمه مؤسسة أخبار اليوم وتكمن أهميته في التوقيت الذي يتزامن مع فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعرض يضم 30 جامعة ومعهد تعرض البرامج الخاصة بها بما قد يسهل على الطلاب اختيار كلية.



