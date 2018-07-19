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وزير التعليم العالي يكشف أهمية المؤتمر الدولي الثالث للمعارض (فيديو)

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:26 ص
وزير التعليم العالي يكشف أهمية المؤتمر الدولي الثالث للمعارض (فيديو)
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ندى محمد
 
قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن المؤتمر الدولي الثالث بالهيئة العامة للمعارض تنظمه مؤسسة أخبار اليوم وتكمن أهميته في التوقيت الذي يتزامن مع فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعرض يضم 30 جامعة ومعهد تعرض البرامج الخاصة بها بما قد يسهل على الطلاب اختيار كلية. 

وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن الكثير من المواطنين يجهلون وجود برامج داخل الجامعات الحكومية بنظام الساعات المعتمدة وهي طريقة جدية تفيد الطلاب، موضحا أنهم يدشنون هذا المعرض بالخارج أيضا للتسويق للجامعات المصرية واستقدام الطلاب الوافدين للدراسة بها.
المزيد عن: وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار المؤتمر الدولي للمعارض أخبار مصر
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