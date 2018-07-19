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وزير الاتصالات: دور مكاتب البريد في نقل الخطابات انتهى

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:25 ص
وزير الاتصالات: دور مكاتب البريد في نقل الخطابات انتهى
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن صناعة البريد تواجه تحديات كبيرة، حيث لم يعد دور البريد يقتصر على إرسال الخطابات، بل امتد ليشمل تقديم خدمات مالية وحكومية للمواطن.

وأشار "طلعت"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم يعملون حاليا على تطوير الخدمات البريدية في مصر، وإعادة هيكلة إدارته، منوهًا بأن تطوير أي مؤسسة يتركز على تطوير العنصر البشري بها، مضيفا: "دور البريد في نقل الخطابات انتهى".
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