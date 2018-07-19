وزير الاتصالات: دور مكاتب البريد في نقل الخطابات انتهى

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن صناعة البريد تواجه تحديات كبيرة، حيث لم يعد دور البريد يقتصر على إرسال الخطابات، بل امتد ليشمل تقديم خدمات مالية وحكومية للمواطن.



