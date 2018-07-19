"الفجر" ترصد الصور الأولى لفتح التابوت المكتشف بالإسكندرية

يقوم الآن فريق من الأثار برئاسة الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتفقد التابوت الأثري الذي عُثر عليه أسفل العقار الكائن فى 8 شارع الكرملي بمنطقة سيدي جابر، أثناء الحفر ووضع المجسات.





وقد حصلت "الفجر" على الصور الأولى لأعمال فتح غطاء التابوت مسافة 5 سنتيمترات من أجل إدخال التهوية إليه، بعد أن غُلق على مدار ألاف السنوات، كما شهد المكان تشديدات أمنية من قبل قوات الجيش التي تقوم على تأمين موقع التابوت الأثري المعثور عليه بسيدي جابر، وتم وضع بمحيط التابوت ساتر من القماش، ومنع دخول الصحفيين والاقتراب والتصوير.





من جانبه قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن العثور على هذا التابوت والذي يعتبر أكبر تابوت من نوعه يعود للعصر البطلمي يتم اكتشافه بالإسكندرية يؤكد مكانة الاسكندرية التاريخية، حيث أن التابوت يزن ما يقرب من ٣٠ الى ٤٠ طنا، ويبلغ عرض التابوت 1.85 سم، وطوله 2.65سم، كما أن التابوت ليس عليه اى أختام أو نقوش وهو من الجرانيت المحلي.





وأشار إلى أن هذا الحدث سيحظى بصدى دولي، نظرا لاكتشاف تابوت بهذا الحجم في الإسكندرية، وخاصة بمنطقة سيدى جابر، التي تعتبر الجبانة الشرقية في العصر البطلمي.