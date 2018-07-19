خطوات بسيطة للتعامل مع الطفل المغرور

سلوك الطفل المغرور قابل للتعديل عن طريق التربية السوية دون الإنتقاص من إمكانيات الطفل وقدراته، لذا عليكِ عزيزتي الأم طرق بسيطة للتغلب على غرور طفلكِ الصغر، وهي:-





1. حددي المشكلة:

ناقشي طفلكِ في سلوكه، واجعليه طرفًا في البحث عن علاج لهذا السلوك، فمن الضروري أن يشعر بأنكِ تشاركيه في حل المشكلة ولا تعادينه بسببها.





2. حددي مصدر هذا السلوك:

غالبًا ما يكون مصدر التصرف بغرور لدى الأطفال هو إحساس الطفل بقلة التقدير، ويمكن استنتاج ذلك من محاولة الطفل المستمرة لإثارة إعجاب زملائه.

إذا كان الطفل يشعر بقلة التقدير، أو يحتاج للإحساس بالحب والاهتمام، فحل المشكلة يكمن في سلوككِ أنتِ ووالده تجاهه بصورة أساسية.





3. اشرحي لطفلك عواقب سلوكه عليهِ وعلى الآخرين:

حاوري طفلكِ حول شعوره تجاه صديقه المفضل إذا تصرف معه بغرور، فأنتِ بذلك تقربين له الصورة لمشاعر الآخرين تجاه سلوكه.





3. ركزي على بناء شخصيته وليس على إنجازاته:

إذا كنتِ من الأمهات اللاتي يسعين لتحقيق طفلك للمراكز الأولى في المدرسة، أو التفوق في ممارسة رياضةٍ ما، وجهي اهتمامك للثناء على صبره ومثابرته في تحقيق أهدافه، أو على طيبته وإحسانه إلى الآخرين.





4. امدحي مميزات أصدقائه:

شجعيه على الاعتراف بمميزات أصدقائه وإنجازاتهم وصفاتهم الإيجابية، وعوديه على تقدير الآخرين.





5. ازرعي فيه قيم التواضع والتسامح:

يمكن لسلوككِ مع طفلكِ أن يصنع منه طفلًا مغرورًا، ازرعي فيه روح التسامح والتواضع لتجعلي منه طفلًا متواضعًا متسامحًا يشع بالطيبة والمشاعر الطيبة في تعامله مع الآخرين.





6. أظهري تقديركِ لأي تغيير إيجابي في شخصيته:

إذا لاحظتِ تغييرًا إيجابيًّا في سلوكه، فلا تترددي في إظهار ثنائكِ على ما تلاحظينه من تغيير إيجابي في شخصيته.





7. أظهري مميزاتك الشخصية عند اللزوم: